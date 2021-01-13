AFAD ekiplerini harekete geçirdi! Huduttaki askerlere yemek götürürken dehşeti yaşadı

Son dakika haberi... Edirne'de dünden beri devam eden sağanak yağış zor anlar yaşanmasına neden oldu. Tunca Hudut Bölüğü askerlerine yemek götüren kişi, dönüşte Hatipköy-Büyükismailçe köyü yolunda suyun taşması nedeniyle aracında mahsur kaldı. Aracıyla nehirden taşan suların ortasında kalan kişiyi AFAD ekipleri kurtardı.

Edirne'de etkili olan sağanak ve Bulgaristan'dan gelen sular nedeniyle debisi 208 metreküp/saniyeye yükselen Tunca Nehri'ndeki alarm seviyesi, turuncudan kırmızıya yükseltildi. Nehrin taşması sonucu Hatipköy ile Büyükismailce köyleri arasındaki kara yolunda aracıyla mahsur kalan bir kişi ise, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Edirne'yi 3 gündür etkisi altına alan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi, su baskınlarına neden oldu. Bulgaristan'daki yağışlarla birlikte Tunca ve Meriç nehirlerinin debileri yükseldi. Meriç Nehri'nin debisi Kirişhane İstasyonu'nda 769 metreküp /saniyeye yükselirken, sarı alarm verildi. Tunca Nehri'nin debisi ise 208 metreküp/saniyeye yükselirken, alarm seviyesi kırmızıya yükseltildi.

MAHSUR KALDI

Bulgaristan sınırındaki Tunca Hudut Bölüğü'ne minibüsüyle yemek götüren bir kişi ise, Hatipköy-Büyükismailce köyleri arasındaki yolda mahsur kaldı. Yaklaşık 1,5 metre yükselen sudan kendi imkanlarıyla kurtulamayan sürücü, aracının üzerine çıkarak yardım istedi. AFAD ekipleri, bölgeye botla giderek, adı açıklanmayan kişiyi kurtardı.

YAĞLI GÜREŞ ALANI SULAR ALTINDA

Tunca Nehri'nin taşması sonucu Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi, sular altında kaldı. Köprülerin de suyun altında kaldığı bölgeye girişler, kapatıldı. Balıkçıların kayıklarla gezdikleri Sarayiçi'nde belediye ekipleri önlem aldı.

KÖY YOLLARI GİDEN YOL ŞERİT ÇEKİLEREK KAPATILDI

Binlerce dönüm arazinin suyla dolmasına neden olan Tunca Nehri'nin taşmasıyla Edirne'den Büyükdöllük, Muratçalı, Değirmenyeni, Yolüstü, Hatipköy ve Suakacağı köylerine giden yol, trafiğe kapatıldı. 6 köye ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor.

TUNCA NEHRİ'NDE 'KIRMIZI ALARM'

Edirne'de 2 gündür etkili olan sağanak yağışlar sonrası kaynağını Bulgaristan'dan alan Tunca Nehri'nde su debisi yaklaşık 20 kat artarak kırmızı alarm seviyesine ulaştı. Nehrin taşmasıyla Sarayiçi Er Meydanı da sular altında kaldı.

Tunca Nehri yer yer yatağından taştı. Yerleşim bölgelerinde herhangi bir sel ve su baskını riski yaşanmazken, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı sular altında kaldı. Nehir debisinin yükselmesiyle bölgeye ulaşımın sağlandığı Kanuni ve Fatih Köprüleri de suyun içinde kalarak, yol ulaşıma kapandı.

TUNCA'DA DEBİ ARTIŞI DURDU

DSİ verilerine göre Tunca Nehri'nde su debisi Su akacağı ölçüm istasyonunda 208 metreküp/saniye olarak ölçülürken, kırmızı alarm seviyesini korudu ancak artış yaşanmadı. Meriç Nehri su debisi ise Kirişhane ölçüm istasyonunda 769 metreküp/saniye olarak ölçülerek, sarı alarm durumunda kaldı.