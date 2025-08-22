22 Ağustos 2025, Cuma

Adıyaman'da patlayan trafo korkuttu
Adıyaman’da patlayan trafo korkuttu

Adıyaman'da patlayan trafo korkuttu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.08.2025 01:16
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi Millet Bahçesi içerisinde bulunan bir elektrik trafosu henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlamanın ardından trafo alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevleri söndürdü. Trafonun hasar gördüğü olayla ilgili inceleme başlatıldı.
