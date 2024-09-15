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Adıyaman'da korkutan yangın: 4 kişi dumandan zehirlendi

Adıyaman'da korkutan yangın: 4 kişi dumandan zehirlendi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.09.2024 17:42
Adıyaman'da 9 katlı bir binanın 4'üncü katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangında dumandan zehirlenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
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