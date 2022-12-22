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Adapazarı D 100’de korkunç kaza! Bariyerlere giren otomobil kağıt gibi ezildi
Feci kaza, Adapazarı ilçesi D-100 karayolu Maltepe Mahallesi mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, K.D. idaresindeki 54 SH 378 plakalı Honda Civic marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyer ve aydınlatma direğine çarptı.
OTOMOBİL KAĞIT GİBİ EZİLDİ
Meydana gelen kazada, sürücü adeta kağıt gibi ezilen otomobil içinde sıkışarak ağır yaralandı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince sürücü sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye kaldırıldı.
TRAFİK UZUN SÜRE AKSADI
Kaza sebebiyle İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Kazaya karışan otomobilin çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldığı esnada trafik durduruldu.
Otomobilin bölgeden kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine dönerken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.