04 Eylül 2022, Pazar
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Adana’da şoke eden olay! 250 bin TL’lik hırsızlık yaptı içtiği şalgamın şişesi delil sayıldı
Adana’da girdiği evdeki çocuk kıyafetleri ile 250 bin lira değerindeki altını kirli sepetine doldurup çalan hırsız, daha sonra da buzdolabındaki şalgam suyunu da içti. Akılalmaz olayda, hırsızın kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.