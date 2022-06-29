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Adana’da “Kadayıfçı Olcay” cinayetinde zanlının ifadesi şoke etti! Arkadaşının intikamı için öldürmüş

DHA
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Giriş: 29.06.2022 16:51
Adana'da 11 Mayıs günü "Kadayıfçı Olcay" olarak tanınan meşhur tatlıcı Olay Tekin'in katili Arif Okumuş 1,5 ay sonra yakalandı. Zanlının ifadesi kan dondurdu. Mart ayında öldürülen Kayhan Erkara'nın intikamını almak için Olcay Tekin'i vurduğu belirten Okumuş, "Otomobilinin içinde çapraz ateşe tutularak, 6 yaşındaki kızının gözleri önünde öldürüldü. Bu cinayetin azmettiricisi, Olcay'dı. Dostumun intikamını almak için yaptım" dedi.
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