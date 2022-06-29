29 Haziran 2022, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Destan
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Adana’da “Kadayıfçı Olcay” cinayetinde zanlının ifadesi şoke etti! Arkadaşının intikamı için öldürmüş
Adana'da 11 Mayıs günü "Kadayıfçı Olcay" olarak tanınan meşhur tatlıcı Olay Tekin'in katili Arif Okumuş 1,5 ay sonra yakalandı. Zanlının ifadesi kan dondurdu. Mart ayında öldürülen Kayhan Erkara'nın intikamını almak için Olcay Tekin'i vurduğu belirten Okumuş, "Otomobilinin içinde çapraz ateşe tutularak, 6 yaşındaki kızının gözleri önünde öldürüldü. Bu cinayetin azmettiricisi, Olcay'dı. Dostumun intikamını almak için yaptım" dedi.