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Adana'da birçok farklı suçtan aranan 1'i kadın 3 hükümlü yakalandı

Adana'da birçok farklı suçtan aranan 1'i kadın 3 hükümlü yakalandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.09.2024 10:10
Adana'da birçok farklı suçtan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 1'i kadın 3 hükümlü saklandıkları evlerde yakalandı.
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Adana’da 1’i kadın 3 hükümlü yakalandı
Adana'da 1'i kadın 3 hükümlü yakalandı
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