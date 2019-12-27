Acun Ilıcalı'dan FOX'a 'Yemekteyiz' davası açtı |Video

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı, format hırsızlığı ile suçladığı ‘Zuhal Topal’la Sofrada’ programının yayınının durdurulması için Fox TV ve Dual Film Yapım Şirketi’ne dava açtı. Acun Ilıcalı, programın durdurulması için ihtiyati tedbir talebinde bulundu.

Acun Ilıcalı, Fox TV'deki "Zuhal Topal'la Sofrada" programının, sahibi olduğu TV8'de yayınlanan "Yemekteyiz"den çalıntı olduğunu iddia ederek Fox TV ve Dual Film Yapım Şirketi'ni mahkemeye verdi. Açılan davada "Zuhal Topal'la Sofrada" programının yayınının durdurulması ve ihtiyati tedbir kararı alınması istendi. Davaya cevap veren Fox TV kendi programlarının yurtdışında yayınlanan "Momsters" adlı programın formatından uyarlandığını iddia etti.

"DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLMESİNİ İSTİYORUZ"

FOX TV'nin avukatı, "TV8 önce 'Yemekteyiz' adlı programın format haklarının ihlal edildiği iddiasıyla dava açmış ancak bu dava reddedilmiştir. Ilıcalı'nın ihtiyati tedbir istemi, hukuka aykırı niteliktedir. Davaya itiraz ediyor ve davanın reddine karar verilmesini istiyoruz" dedi.

'TEK FARK SUNUCU'

Mahkeme, iki program arasında benzerlik olup olmadığının tespiti için dosyayı bilirkişiye gönderdi. Acun Ilıcalı'nın dava dilekçesinde 'Zuhal Topal'la Sofrada' programının 'Yemekteyiz'den tek farkının sunucusu olduğu belirtildi.