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Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya’nın düğün günü!

Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya’nın düğün günü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.09.2024 00:59
Televizyon dünyasının ünlü ismi Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, uzun süredir beklenen düğünleriyle bu akşam dünyaevine girdi. Çiftin Esma Sultan Yalısı'nda törene sürat teknesiyle denizden geldiği anlar fotoğraf karelerine yansıdı.
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