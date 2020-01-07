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07.01.2020

Aç kalan ayının köpeklerle mücadelesi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yiyecek arayan bozayının köpeklerle mücadelesi, cep telefonu kamerasına kaydedildi. Bölgede bir süre önce etkili olan kardan dolayı tamamen beyaza bürünen Sarıkamış ilçesinde aç kalan bir bozayı ilçe merkezi yakınına indi. Çevrede yiyecek arayan bozayı, 2 köpeğin saldırı girişimine uğradı. Köpeklerle bir süre mücadele edip kendisini ısırmalarına izin vermeyen bozayı ardından etrafı izleyip yiyecek arayışını sürdürdü. Bozayı köpeklerin uzaklaşmasıyla çöplükte yiyecek bulmaya çalıştı. Köpekler ile bozayının mücadelesi çevredeki vatandaşlarca da cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

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