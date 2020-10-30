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Abdurrahim Albayrak Mesut Yılmaz'ı anlatırken duygu dolu anlar yaşadı

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Giriş: 30.10.2020 11:02
Güncelleme:30.10.2020 11:19
Eski Başbakan tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında vefat etti. Anavatan Partisi’nin kurucu üyelerinden eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, İş insanı Abdürrahim Albayrak ve eski Milli Savunma Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu A Haber canlı yayınında merhum başbakan Yılmaz'ı anlattı. Albayrak, canlı yayında duygu dolu anlar yaşadı ve "Dün de geç saate kadar yine hastanedeydik beraberdir. Geç saatte ayrıldım yoğun bakımdaydı kendisi. Konuşamıyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Eski Başbakan tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında vefat etti. Anavatan Partisi'nin kurucu üyelerinden eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, İş insanı Abdürrahim Albayrak ve eski Milli Savunma Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu A Haber canlı yayınında merhum başbakan Yılmaz'ı anlattı.

O açıklamalardan satır başları;

Anavatan Partisi'nin kurucu üyelerinden eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın: 83 yılında rahmetli Turgut Özal'ın oluşturduğu Anavatan Partisi yapısında buluştuk. O bizim bir arkadaşımızda Allah rahmet eylesin. İnşallah iyi değerlendirmeler yaparlar. Bizim inancımızda ölünün ardından iyi şekilde konuşmak vardır. Biz de iyi bir şekilde konuşmayı mümkün olduğunca gerçekleştireceğiz.

İş insanı Abdürrahim Albayrak: Mesut Bey'le beraber anım olmadığım bir gün var mı acaba. Hep anılarım var onunla. Dün de geç saate kadar yine hastanedeydik beraberdir. Geç saatte ayrıldım yoğun bakımdaydı kendisi. Konuşamıyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Çok üzgünüm.

Eski Milli Savunma Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu: Çok büyük acılar çekti. Evladını kaybetti. Hala fahri Genel Başkan olarak onu ilan etmiş durumdayız. Birlikteliğimiz vakıf yönüyle de olsa devam ediyor. Allah rahmet eylesin. Kendisi çok iyi yetişmiş biriydi.

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