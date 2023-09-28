28 Eylül 2023, Perşembe
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A Haber olay yerinde: Göle dönen sokakları! İstanbullular isyan etti
İstanbul'da aniden bastıran sağanak yağış, Megakenti adeta göle çevirdi. Günler öncesinden uyarı yapılmasına rağmen bir hazırlık yapmayan CHP'li İBB, İstanbullulara resmen kabusu yaşattı. İstanbul'un farklı noktalarından rezaleti ekranlara getiren A Haber muhabirleri, o anları canlı aktardı. İşte detaylar...