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A Haber market fiyatlarını karşılaştırdı! Ürünler aynı, fiyatlar farklı

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.02.2024 19:01
Aynı markaların farklı marketlerdeki fiyatları araştırıldı. Ürünler arasındaki farkın yüzde 30'u geçtiği görüldü. Konuyu Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu değerlendirdi. İşte detaylar...
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A Haber market fiyatlarını karşılaştırdı!
A Haber market fiyatlarını karşılaştırdı!
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