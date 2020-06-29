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A Haber ekibi yangın müdahale helikopterinde... |Video

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Giriş: 29.06.2020 16:00
Güncelleme:29.06.2020 16:12
Havaların ısınmasıyla birlikte orman yangınlarının sayısı da artmaya başladı. Dün İstanbul Kayışdağı'nda ormanlık alanda yangın çıktı ve yangına helikopterler ile müdahale edildi. Türkiye'de 27 adet yangın helikopteri var. İstanbul'da 1 adet bulunan yangın helikopterini A Haber ekibi olarak sizler için inceledik. Peki yangın helikopterlerinin özellikleri neler? Yangınlara nasıl müdahale ediliyor? Çağdan Evren Şenlik konuğuna sorudu. İşte yanıtlar...

Kayışdağı'nda ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Yangının söndürülmesinde ise Türkiye'de 27 adet bulunan yangın helikopteri büyük rol oynadı. İstanbul'da 1 adet bulunan o yangın helikopteri dünkü Kayışdağı'nda çıkan yangına müdahale etti ve yangının hızlı bir şekilde kontrol altına alınmasını sağladı.

A Haber ekibinden Çadaş Evren Şenlik o helikopteri sizler için inceledi. Peki yangın helikopterlerinin özellikleri neler? Yangınlara nasıl müdahale ediliyor? A Haber muhabiri konuğuna sordu. İşte yanıtlar...

A Haber ekibi yangın müdahale helikopterinde...
A Haber ekibi yangın müdahale helikopterinde...
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