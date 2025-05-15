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A Haber 5,2’lik depremin olduğu Konya’da

A Haber 5,2’lik depremin olduğu Konya’da

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.05.2025 16:13
A Haber muhabiri Ahmet Çelik, depremin meydana geldiği Konya’dan son durumu aktardı. Çelik, “Şu anda 112 Acil Yardım Merkezi’ne depremle ilgili olarak sıkıntılı bir durumun gelmediği bilgisi paylaşıldı. Bizler depremin merkezine Kula ilçesine yaklaşık olarak 135 kilometre uzaklıktayız. Konya’nın en uzaktaki ilçelerinden birisi. Gördüğünüz gibi Konya’da şu an itibariyle hayatın normal şekilde akışının devam ettiği bilgisini paylaşalım.” ifadelerini kullandı.
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A Haber 5,2’lik depremin olduğu Konya’da
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