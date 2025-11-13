75 yaşına kadar bütün hayatını pembeye boyadı: Akülü arabasına gücü yetmedi

Hayalini kurduğu akülü araca kavuşan "Isparta'nın Barbie'si" Sakine Akkul, şimdi aracının rengini değiştirmeyi hayal ediyor. Siyah rengin "ruhuma uymuyor" diyerek kendisini yansıtmadığını söyleyen Akkul, aracını pembe renge boyamak istediğini ancak maddi imkânlarının buna yetmediğini belirtiyor. Pembeye olan tutkusu sayesinde kısa sürede fenomen haline gelen Akkul, kendisine akülü araç hediye eden Isparta Belediye Başkanı'nın eşi Şadiye Başdeğirmen'e teşekkür ederken, tek isteğinin aracını pembeye boyamak olduğunu belirterek, "Akülü aracımı pembeye boyadıktan sonra komşularıma hava atmak istiyorum" dedi.

