72 yaşında lise eğitimine başladı! Okulda öğretmen sanıyorlar

"Okumanın yaşı olur mu?" cümlesinin en güzel örneklerinden biriyle tanıştırdı A Haber ekipleri izleyicilerini. 72 yaşındaki Yaşar Karapençe, ortaokuldan sonra liseyi okuyamadı ve oto tamircisi oldu. Okula gitme hevesini hiç kaybetmeyen Karapençe, yarım kalan eğitimini şimdi tamamlıyor.

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