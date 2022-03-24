24 Mart 2022, Perşembe
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72 yaşında lise eğitimine başladı! Okulda öğretmen sanıyorlar
"Okumanın yaşı olur mu?" cümlesinin en güzel örneklerinden biriyle tanıştırdı A Haber ekipleri izleyicilerini. 72 yaşındaki Yaşar Karapençe, ortaokuldan sonra liseyi okuyamadı ve oto tamircisi oldu. Okula gitme hevesini hiç kaybetmeyen Karapençe, yarım kalan eğitimini şimdi tamamlıyor.