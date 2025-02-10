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62 yaşındaki adam 4 aydır hayatını arabasının içinde geçiriyor

62 yaşındaki adam 4 aydır hayatını arabasının içinde geçiriyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.02.2025 12:39
Antalya'da, eşi tarafından hakkında alınan uzaklaştırma kararı sebebiyle hurdaya dönmüş bir aracın içinde hayatta kalma mücadelesi veren 62 yaşındaki emekli Necdet Tilif, 4 aydır devam eden zorlu yaşam şartlarıyla kamuoyunun dikkatini çekiyor. 4 yıl önce sosyal medyada tanıştığı Z.T. ile yaptığı evlilik, Tilif'i sokakta yaşamaya mecbur bırakırken, Tilif, "Beni koruyacak bir yasa yok mu? Eğer burası Erzurum olsaydı, ilk günden donarak ölmüştüm" dedi.
62 yaşındaki adam 4 aydır hayatını arabasının içinde geçiriyor
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