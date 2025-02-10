62 yaşındaki adam 4 aydır hayatını arabasının içinde geçiriyor

Antalya'da, eşi tarafından hakkında alınan uzaklaştırma kararı sebebiyle hurdaya dönmüş bir aracın içinde hayatta kalma mücadelesi veren 62 yaşındaki emekli Necdet Tilif, 4 aydır devam eden zorlu yaşam şartlarıyla kamuoyunun dikkatini çekiyor. 4 yıl önce sosyal medyada tanıştığı Z.T. ile yaptığı evlilik, Tilif'i sokakta yaşamaya mecbur bırakırken, Tilif, "Beni koruyacak bir yasa yok mu? Eğer burası Erzurum olsaydı, ilk günden donarak ölmüştüm" dedi.