18 Mayıs 2025, Pazar
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6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi | Modern çağın sorunu: Teknoloji bağımlılığı
Yeşilay tarafından İstanbul'da düzenlenen 6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi'nde, "Davranışsal Bağımlılıklarda Teoriden Müdahaleye Yeni Bakış Açıları" ele alındı. ABD'deki köklü bir üniversitede ders veren Psikiyatrist Prof. Dr. Marc Potenza, teknoloji bağımlılığına ilişkin konuştu, "İnternetin sorunlu kullanımını tespit etmek zordur." dedi.