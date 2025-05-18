18 Mayıs 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları 6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi | Modern çağın sorunu: Teknoloji bağımlılığı
6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi | Modern çağın sorunu: Teknoloji bağımlılığı

6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi | Modern çağın sorunu: Teknoloji bağımlılığı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.05.2025 14:46
Yeşilay tarafından İstanbul'da düzenlenen 6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi'nde, "Davranışsal Bağımlılıklarda Teoriden Müdahaleye Yeni Bakış Açıları" ele alındı. ABD'deki köklü bir üniversitede ders veren Psikiyatrist Prof. Dr. Marc Potenza, teknoloji bağımlılığına ilişkin konuştu, "İnternetin sorunlu kullanımını tespit etmek zordur." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
6. Küresel Davranışsal Bağımlılıklar Kongresi | Modern çağın sorunu: Teknoloji bağımlılığı
Modern çağın sorunu: Teknoloji bağımlılığı
Modern çağın sorunu: Teknoloji bağımlılığı
Aranan 2 kişi jandarmanın operasyonuyla yakalandı
Aranan 2 kişi jandarmanın operasyonuyla yakalandı
Avrupa’nın en büyük fizik tedavi hastanesi açıldı
Avrupa'nın en büyük fizik tedavi hastanesi açıldı
Rus öğretmen varlık içinde yokluk yaşıyor
Rus öğretmen varlık içinde yokluk yaşıyor
CHP’li belediyeye ’kaçak çöp’ cezası
CHP'li belediyeye 'kaçak çöp' cezası
Kasklı berber katilleri yakalandı!
Kasklı berber katilleri yakalandı!
Etkinlikte pitbull dehşeti! Bir kadın yaralandı
Etkinlikte pitbull dehşeti! Bir kadın yaralandı
Gemiden sızan madde endişelendirdi!
Gemiden sızan madde endişelendirdi!
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Yağ akıtıp kazaya sebep olan İETT şoförüne para cezası
Yağ akıtıp kazaya sebep olan İETT şoförüne para cezası
Manisa’ya uyuşturucu getirirken yakalandılar
Manisa'ya uyuşturucu getirirken yakalandılar
Kocaeli’de sağanak etkili oldu
Kocaeli'de sağanak etkili oldu
Daha Fazla Video Göster