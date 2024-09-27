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6 gündür kayıptı! Samet Şeker'in cansız bedeni bulundu

6 gündür kayıptı! Samet Şeker'in cansız bedeni bulundu

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.09.2024 10:05
Çorum'da 6 gün önce kaybolan 26 yaşındaki Samet Şeker'in aracıyla yaptığı kaza sonrası hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Detayları A Haber muhabiri Murat Onur detayları aktardı.
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