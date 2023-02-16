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'50 milyar lira' bağışla gündem olan Yeni Çamoluk Otomotiv'in sahibi Hamit Duras konuştu

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Giriş: 16.02.2023 13:39
Türkiye, Kahramanmaraş'ta peş peşe meydana gelen depremlerle tek yürek oldu. Afet bölgesi için dün düzenlenen 'Türkiye Tek Yürek' ortak canlı yayınında Mustafa Karataş'ın bir oto galerici tarafından gerçekleştirilen bağışı bildirdiği anlar, sosyal medyada tartışma konusu oldu. Tartışmaların odağındaki Yeni Çamoluk Otomotiv'in sahibi Hamit Duras, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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