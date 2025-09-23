23 Eylül 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları 5 ölümlü kavganın fitilini o yazı ateşlemiş
5 ölümlü kavganın fitilini o yazı ateşlemiş

5 ölümlü kavganın fitilini o yazı ateşlemiş

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.09.2025 15:24
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı komşu kavgasına ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede, 10'u tutuklu 11 sanık hakkında "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" gibi suçlardan hapis cezası istendi. Ayrıca, iki aile arasında geçmişe dayalı husumet bulunmadığı ancak olayların trafoya küfürlü yazı yazılmasıyla başladığı bilgisi de iddianamede yer aldı.
5 ölümlü kavganın fitilini o yazı ateşlemiş
Tekirdağ’da mobil tırla trafik eğitimi
Tekirdağ'da mobil tırla trafik eğitimi
Dublörlü dolandırıcılık operasyonunda 7 zanlı tutuklandı
"Dublörlü" dolandırıcılık operasyonunda 7 zanlı tutuklandı
Yenişehir kırsalında yangın paniği
Yenişehir kırsalında yangın paniği
Market önüne ses fişeği atan şahıs kamerada
Market önüne ses fişeği atan şahıs kamerada
Çiftçinin kovasından çilek alan sincap
Çiftçinin kovasından çilek alan sincap
Hamilelikte ağrı kesici otizme sebep olur mu?
Hamilelikte ağrı kesici otizme sebep olur mu?
Ankara Sincan’da korkutan yangın
Ankara Sincan'da korkutan yangın
5 ölümlü kavganın fitilini o yazı ateşlemiş
5 ölümlü kavganın fitilini o yazı ateşlemiş
Şişli’deki taksici cinayetine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı
Şişli’deki taksici cinayetine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı
Baygın bulunan şahsın ölüm nedeni kalp krizi çıktı
Baygın bulunan şahsın ölüm nedeni kalp krizi çıktı
İçişleri’nden 3 belediyeye çöp incelemesi
İçişleri'nden 3 belediyeye çöp incelemesi
Canlarını hiçe sayarak çatıda önlem almadan çalıştılar
Canlarını hiçe sayarak çatıda önlem almadan çalıştılar
Daha Fazla Video Göster