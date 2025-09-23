5 ölümlü kavganın fitilini o yazı ateşlemiş

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı komşu kavgasına ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede, 10'u tutuklu 11 sanık hakkında "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" gibi suçlardan hapis cezası istendi. Ayrıca, iki aile arasında geçmişe dayalı husumet bulunmadığı ancak olayların trafoya küfürlü yazı yazılmasıyla başladığı bilgisi de iddianamede yer aldı.