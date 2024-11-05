41 suç kaydı olan şüpheli, çaldığı bisikletle gelip motosiklet çaldı

Bursa'da çeşitli suçlardan 41 suç kaydı bulunan bir şüpheli önce bisiklet çaldı, sonra çaldığı bisikletle park halindeki bir motosiklet çaldı. O anlar kameraya yansırken, polis o şüpheliyi çok geçmeden hırsızlık yaptığı köpeğiyle yakaladı.

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