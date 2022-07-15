400 kişilik arama-kurtarma ekibi Şehmus Eke'yi arıyor! Pikniğe gelmişti 4 gündür haber alınamıyor

Tekirdağ ile İstanbul sınırları içinde kalan Çamlıkköy Tabiat Parkı'na ailesiyle birlikte piknik yapmak için gelip, ormanda kaybolan Şehmus Eke'den (20), 4 gündür haber alınamıyor. Eke'nin cep telefonu ile bıçağını bulan 400 kişilik arama-kurtarma ekibi, henüz kendisine ulaşamadı.