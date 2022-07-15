15 Temmuz 2022, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Gül Masalı
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kuruluş Osman
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
400 kişilik arama-kurtarma ekibi Şehmus Eke'yi arıyor! Pikniğe gelmişti 4 gündür haber alınamıyor
Tekirdağ ile İstanbul sınırları içinde kalan Çamlıkköy Tabiat Parkı'na ailesiyle birlikte piknik yapmak için gelip, ormanda kaybolan Şehmus Eke'den (20), 4 gündür haber alınamıyor. Eke'nin cep telefonu ile bıçağını bulan 400 kişilik arama-kurtarma ekibi, henüz kendisine ulaşamadı.