3 aylık bebeğini arkadaşına bırakıp kaçtı!

İzmir'de bir hastanede 3 ay önce dünyaya getirdiği erkek bebeğini Muğla'nın Milas ilçesindeki bir arkadaşına bırakan Öykü Y. (35) ortadan kayboldu. Öykü Y.'nin Bodrum'da yaşayan babasının da bakacak durumunu olmadığını belirtmesi üzerine bebek Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. Polis, bebeğin babasının tespit edilip, annesinin bulunması için çalışma başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN