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12 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA 28 yıllık acı: Hekimbaşı faciası! İşte Ümraniye çöplüğünün yuttuğu hayatlar İstanbul 28 Nisan 1993'te büyük bir facia yaşadı. Ümraniye Hekimbaşı çöplüğü bir yanardağ gibi patladı, 11 gecekondunun üzerine çöktü. İşte o faciada 39 kişi yaşamını yitirdi, bunlardan 12'sinin cansız bedenine hiç ulaşılamadı. Aradan 28 yıl geçti ancak yüreklerdeki yangın hiç sönmedi. Yakınlarını kaybeden aileler hala olayın etkisinde. Detaylar özel dosya haberimizde... DİĞER