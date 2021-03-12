28 yıllık acı: Hekimbaşı faciası! İşte Ümraniye çöplüğünün yuttuğu hayatlar

İstanbul 28 Nisan 1993'te büyük bir facia yaşadı. Ümraniye Hekimbaşı çöplüğü bir yanardağ gibi patladı, 11 gecekondunun üzerine çöktü. İşte o faciada 39 kişi yaşamını yitirdi, bunlardan 12'sinin cansız bedenine hiç ulaşılamadı. Aradan 28 yıl geçti ancak yüreklerdeki yangın hiç sönmedi. Yakınlarını kaybeden aileler hala olayın etkisinde. Detaylar özel dosya haberimizde...

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