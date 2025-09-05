05 Eylül 2025, Cuma

28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2025 00:50
Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri birçok suçtan araması bulunan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Kısa süre içinde şahsın günlük rutinini tespit eden polis ekipleri aranan şahsın yakalanması amacıyla operasyon yaptı. Kasten öldürme ve uyuşturucu kullanmak suçlarından toplamda 28 yıl 3 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.A. isimli şahıs yakalandı. Şahıs adli makamlara teslim edildi.
