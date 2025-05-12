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25 ton tavuk yemi D-650’ye savruldu

25 ton tavuk yemi D-650'ye savruldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 12.05.2025 16:07
D-650 kara yolunun Sakarya Geyve geçişinde yan yatarak Bilecik istikametini ulaşıma kapatan As Piliç'e ait tır, ekiplerin ummalı çalışması neticesinde bulunduğu yerden kaldırıldı. Yola savrulan tavuk yemlerinin ve tırdan akan yakıtın temizlenmesi sonrasında yaklaşık 2 saat kapalı kalan yol ulaşıma yeniden açıldı.
25 ton tavuk yemi D-650’ye savruldu
25 ton tavuk yemi D-650’ye savruldu
25 ton tavuk yemi D-650'ye savruldu
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