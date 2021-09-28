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239 kişi vefat etti! Yeni vaka sayısı 30 bin sınırında - 28 Eylül Salı Kovid-19 tablosu açıklandı
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 239 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 28 bin 892 yeni vakanın olduğunu açıkladı. Öte yandan bakanlık ülke genelinde sürdürülen Kovid-19 aşılama sürecine ilişkin son verileri de paylaştı.
2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA KIRKLARELİ VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 78,1 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli'yi Muğla, Amasya, Eskişehir Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye takip etti.
EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 45,0 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Mardin, Batman, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Şırnak takip etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "'Bu kadar insanın içinde gelip beni mi bulacak?' Covid-19 toplam vaka sayısı, bugün 28 bin 892 yeni vakayla, 7 Milyon 95.580'e yükseldi. Testleri pozitif çıkana kadar çoğu insan kendini riskten uzak görüyordu. Maske ve mesafe konusunda dikkatli olup, aşılarımızı mutlaka yaptıralım!" dedi.