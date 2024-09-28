19 yaşında en büyük hayalini gerçekleştirerek dünya şampiyonu oldu

Fransa'da düzenlenen Gençler 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası finalinde Güney Koreli rakibini yenerek 19 yaşında ismini Türk bilardo tarihine yazdıran Sakaryalı Seymen Özbaş, "Fransa'da, Türk bayrağımızı dalgalandırdığım için mutlu ve gururluyum. Sürekli çalışıp, idman yaparak buralara kadar geldim" dedi.