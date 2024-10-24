1700 yıllık zeytin ağaçları hala ürün veriyor

Bursa'nın İznik ilçesinde bulunan 1700 yıllık zeytin ağaçları tüm ihtişamıyla hala zeytin vermeye devam ediyor. Ağaçların bakımları düzenli olarak yapılıyor ve hastalıklara karşı korunuyor.

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