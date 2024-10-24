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1700 yıllık zeytin ağaçları hala ürün veriyor

1700 yıllık zeytin ağaçları hala ürün veriyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.10.2024 14:39
Bursa'nın İznik ilçesinde bulunan 1700 yıllık zeytin ağaçları tüm ihtişamıyla hala zeytin vermeye devam ediyor. Ağaçların bakımları düzenli olarak yapılıyor ve hastalıklara karşı korunuyor.
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