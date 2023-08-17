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16 yaşındaki çocuğun öldüğü güvercin kavgası kamerada

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Giriş: 17.08.2023 13:51
Güncelleme:17.08.2023 13:52
Edinilen bilgiye göre kavga, önceki gün Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine bağlı Yaslıca kırsal Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre 16 yaşındaki Celal Badem ile 16 yaşındaki K.K. ve 14 yaşındaki M.A.K. isimli 2 kardeş arasında güvercin meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.
16 yaşındaki çocuğun öldüğü kavga kamerada
16 yaşındaki çocuğun öldüğü kavga kamerada
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