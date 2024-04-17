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15 yılda 100 bin böcek topladı! Üniversiteden dev böcek koleksiyonu

ahaber.com.tr
Damla Karasu
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Giriş: 17.04.2024 16:21
Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde 100 bin böcekle dev bir koleksiyon oluşturuldu. Türkiye'nin tüm bölgelerinden alınan böcekler bir araya getirildi. 15 yıllık çalışmanın ayrıntılarını A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.
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