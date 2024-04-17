15 yılda 100 bin böcek topladı! Üniversiteden dev böcek koleksiyonu

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde 100 bin böcekle dev bir koleksiyon oluşturuldu. Türkiye'nin tüm bölgelerinden alınan böcekler bir araya getirildi. 15 yıllık çalışmanın ayrıntılarını A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.

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