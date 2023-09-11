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1 milyonluk ödülü kazanan Rabia Birsen Göğercin A Haber’de

A Haber
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Giriş: 11.09.2023 11:54
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyonluk soruyu açtırdı Türkiye’yi ekrana kilitledi. Büyük ödülü nasıl kazandı? Neler yaşadı? Yarışmaya damga vuran Rabia Birsen Göğercin, A Haber canlı yayınında duygularını anlattı.
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