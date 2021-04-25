Yeşilçam'ın emektar oyuncusu hayatını kaybetti | Ertuğ Koruyan kimdir?

Türk sinemasının emektar oyuncularından Ertuğ Koruyan, Bodrum'da hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun ölüm sebebi ise kalp krizi olarak açıklandı. Son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...

Sinema sanatçısı Ertuğ Koruyan 76 yaşında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Yaklaşık 15 yıldır Bodrum'da yaşayan sanatçı çok sayıda sinema filmi ve dizide rol almıştı. Koruyan, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Ertuğ Koruyan'ın yaşamını yitirdiği haberini Oyuncular Sendikası sosyal medya hesabından "Değerli meslektaşımız Ertuğ Koruyan hayatını kaybetti. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz başımız sağolsun" ifadeleriyle duyurdu.

Koruyan'ın cenazesi bugün öğlen Kızılağaç Mahallesi Mezarlığı'nda yakınlarının katılımıyla kılınan namazın ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

Eşi Serhan Koruyan paylaştığı mesajında "Ben seni hep böyle mutlu hatırlıycam can yoldaşım, koyverdin gittin ya beni iki elim yakanda bilesin" dedi.

Cümbüşiye, Köyden İndim Şehire, Yarı Şaka Yarı Ciddi, Vay Başımıza Gelenler, Gülermisin Ağlarmısın, Köşe Kapmaca, Perihan Abla gibi onlarca dizi ve sinema filmlerinde rol alan Koruyan, sanat yaşamına tiyatroyla başlamıştı.





Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Kemal Sunal ile birlikte sık sık kamera kamera karşısına geçen Koruyan Bodrum'da da sanat çalışmalarına destek vermişti.

ERTUĞ KORUYAN KİMDİR?

20 Mayıs 1946 yılında İstanbul'da doğan Ertuğ Koruyan'ın rol aldığı dizi ve sinema filmlleri...

Perili Ev (Abrakadabra)TV Dizisi2004

Yarı Şakı Yarı CiddiTV Dizisi2000

Cümbüşiye (Haspi)TV Dizisi2000

Mesela DedikTV Dizisi1996

İnce İnce Yasemince (Ali Can`ın Babası)TV Dizisi1994

Yarı Şaka Yarı CiddiTv Programı1989

Güler Misin Ağlar Mısın (Ertuğ)TV Dizisi1988

Perihan Abla (Kuaför Adil Bey)TV Dizisi1986

Vay Başımıza Gelenler (Mahmut)Sinema Filmi1979

Köşe Kapmaca (Mahmut)Sinema Filmi1979

Doktor (Mustafa)Sinema Filmi1979

Köyden İndim Şehire (Ali Rızanın tezgahtarı)Sinema Filmi