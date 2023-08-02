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Petek Dinçöz ve Tanyeli’nin 20 yıllık küslüğü bitti

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Giriş: 02.08.2023 15:26
Tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrenen Tanyeli, geçtiğimiz haftalarda tedavi için hastaneye yatmıştı. Sanatçı dostları Tanyeli'yi yalnız bırakmazken zor günlerinde yanında olanlardan biri de yeğeni Petek Dinçöz oldu. Dinçöz, pankreas kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören Tanyeli'yi evinde ziyaret etti. 20 yıldır görüşmediklerini dile getiren ikili artık daha sık bir araya geleceklerini söyledi.
Petek Dinçöz ve Tanyeli’nin 20 yıllık küslüğü bitti
Petek Dinçöz ve Tanyeli’nin 20 yıllık küslüğü bitti
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