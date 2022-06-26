Müge Anlı ve ekibinden muhteşem sezon finali! Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlayacak?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bugün sezon finali bölümü ile izleyenlerinin karşısına çıktı. Atv’nin reyting rekorlarına doymayan uzun soluklu gündüz kuşağı programı her yıl olduğu gibi bir süreliğine yayın hayatına ara verecek. Hal böyleyken “Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlıyor?” sorusu yanıt aramaya başladı. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezon başlama tarihi...