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Milyonerde

Milyonerde "milyonluk" soruya adım adım!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.10.2024 00:28
Güncelleme:05.10.2024 00:28
Oktay Kaynarca'nın sunumuyla atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta olduğu bu hafta da başarılı performanslar yer alırken programda heyecan dolu anlar da yaşandı. 19 yaşındaki doğuştan engelli tarih bölümü öğrencisi Ramazan Çulha isimli yarışmacı, büyük bir başarıya imza atarak milyonluk soru açtırmaya hak kazandı. İşte nefeslerin tutulduğu o anlar…
Milyonerde milyonluk soruya adım adım!
Milyonerde "milyonluk" soruya adım adım!
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