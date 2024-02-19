Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Türkçe sorusu! Yarışmacının o soruda joker kullanması şaşırttı "Heyecanıma yenik düştüm"

ATV'nin sevilen ve en çok para kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yine milyonlarca izleyiciyi ekranlara kilitledi. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı üniversite öğrencisi İrem Molluhasanoğlu, heyecanına yenilen yarışmacılardan oldu. İlk soruda başarılı bir şekilde cevap veren yarışmacı, ikinci soru olan baraj sorusunda elenmekten son anda kurtuldu. Yarışmacı, ikinci soruda karşısına, "Türk alfabesindeki ilk ünsüz 5 harfi say' diyen öğretmene öğrenci hangi cevabı verirse sözlüden yüksek not alacaktır?" sorususu karşısında ne cevap vereceğini bilemeyince kolay soruda seyirci joker hakkını kullanmak istedi. Cevap gören yarışmacı, "Şuan soruya bakıyorum da heyecanıma yenik düştüm. Çok basit" diyerek duygularını dile getirdi. Yarışmacının o soruda joker kullanması kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte geceye damga vuran o anlar...

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