Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi anlar! Ahmet Talha Dağlı duygularını A Haber’e anlattı

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi anlara bir yenisi eklendi. Bu kez 19 yaşındaki Ahmet Talha Dağlı, 1 milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı. Yeni bölümde joker hakkı olmayan yarışmacı yarışmadan çekilerek 500 bin TL'nin sahibi oldu. Talha Dağlı, yaşadığı heyecan dolu o anları A Haber'e anlattı.

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