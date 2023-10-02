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Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi anlar! Ahmet Talha Dağlı duygularını A Haber’e anlattı

A Haber
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Giriş: 02.10.2023 14:04
ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi anlara bir yenisi eklendi. Bu kez 19 yaşındaki Ahmet Talha Dağlı, 1 milyonluk soruyu açtırmaya hak kazandı. Yeni bölümde joker hakkı olmayan yarışmacı yarışmadan çekilerek  500 bin TL'nin sahibi oldu. Talha Dağlı, yaşadığı heyecan dolu o anları A Haber'e anlattı.
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