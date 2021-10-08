08 Ekim 2021, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kerem Alışık’tan Bir Zamanlar Çukurova’ya duygusal veda
Atv'nin rekortmen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 107. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Ali Rahmet Fekeli karakterine hayat veren Kerem Alışık'ın vedası bölüme damga vurdu. Usta oyuncu, 'uhuletle suhuletle' dedi, gönlünü Çukurova'da bırakıp gitti. Instagram hesabından yaptığı paylaşımla diziye veda etti.