Kerem Alışık’tan Bir Zamanlar Çukurova’ya duygusal veda

Atv'nin rekortmen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 107. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Ali Rahmet Fekeli karakterine hayat veren Kerem Alışık'ın vedası bölüme damga vurdu. Usta oyuncu, 'uhuletle suhuletle' dedi, gönlünü Çukurova'da bırakıp gitti. Instagram hesabından yaptığı paylaşımla diziye veda etti.