Kerem Alışık tırın arkasında babası Sadri Alışık'ı görünce bakın ne yaptı

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin çekildiği Adana'da bir tırın arkasında babası Sadri Alışık'ı gören Kerem Alışık, duygu dolu anlar yaşadı. Ölümünün üzerinden 26 yıl geçen usta oyuncu Sadri Alışık'a duyduğu özlemi her fırsatta dile getiren Kerem Alışık, babasının fotoğrafını görünce bakın ne yaptı...