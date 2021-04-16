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Kerem Alışık tırın arkasında babası Sadri Alışık'ı görünce bakın ne yaptı

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Giriş: 16.04.2021 17:33
Güncelleme:16.04.2021 17:36
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin çekildiği Adana'da bir tırın arkasında babası Sadri Alışık'ı gören Kerem Alışık, duygu dolu anlar yaşadı. Ölümünün üzerinden 26 yıl geçen usta oyuncu Sadri Alışık'a duyduğu özlemi her fırsatta dile getiren Kerem Alışık, babasının fotoğrafını görünce bakın ne yaptı...
Kerem Alışık tırın arkasında babası Sadri Alışık'ı görünce bakın ne yaptı
Kerem Alışık tırın arkasında babası Sadri Alışık'ı görünce bakın ne yaptı
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