17 Kasım 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Televizyon Videoları Esra Erol'da Yeşilçam senaryolarını aratmayan olay! 38 yıl sonra ilk aşkına kavuştu stüdyoda gözyaşları sel oldu

Esra Erol'da Yeşilçam senaryolarını aratmayan olay! 38 yıl sonra ilk aşkına kavuştu stüdyoda gözyaşları sel oldu

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.11.2021 02:19
Güncelleme:17.11.2021 02:38
Hafta içi ATV ekranlarına damga vuran Esra Erol'da bugün duygu yüklü anlar yaşandı. Yeşilçam senaryolarını aratmayan olayda Servet Uzgur, 1983 yılında ilk aşkı Havva Manas ile 38 yıl hiç görüşmedi. Yıllar sonraki ilk buluşma anı canlı yayında anlatan Servet Bey, gözyaşlarını tutamadı. 16 Kasım Salı günü yayınlanan programda stüdyodakilere de duygusal anlar yaşatan o anlar ve 38 yıl sonra dillere dökülen Türk sinemalarına konu olacak işte o hikaye...

Yeşilçam senaryolarını aratmayan olay! 38 yıl sonra...
Yeşilçam senaryolarını aratmayan olay! 38 yıl sonra...
Kardeşlerim Kadir ölüyor mu?
Kardeşlerim Kadir ölüyor mu?
Taksiciden gazeteciye çirkin saldırı
Taksiciden gazeteciye çirkin saldırı
Milyoner’deki Tosun Paşa sorusu gündem oldu!
Milyoner'deki Tosun Paşa sorusu gündem oldu!
Pelin Öztekin’den yürek yakan paylaşım
Pelin Öztekin’den yürek yakan paylaşım
İşte 200 bin TL değerindeki o soru!
İşte 200 bin TL değerindeki o soru!
Milyoner’de UEFA kupası sorusu yarışmacıyı yanılttı!
Milyoner'de UEFA kupası sorusu yarışmacıyı yanılttı!
Esra Erol’da yüz kızartan TikTok itirafı!
Esra Erol'da yüz kızartan TikTok itirafı!
Bilsen Pirpor’a ne oldu, nasıl öldü, katili kim?
Bilsen Pirpor'a ne oldu, nasıl öldü, katili kim?
Milyoner’de şaşırtan 200 bin TL’lik soru!
Milyoner'de şaşırtan 200 bin TL'lik soru!
3 dakika kendini anlattı 1 dakikada elendi
3 dakika kendini anlattı 1 dakikada elendi
Seksenler dizisinin sevilen yüzü hayatını kaybetti
Seksenler dizisinin sevilen yüzü hayatını kaybetti
Daha Fazla Video Göster