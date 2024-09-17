Esra Erol'da anne babaya şok gözaltı! 1 yaşındaki bebeğin eline alkol verdiler

ATV'nin reytingleri altüst eden programlarından Esra Erol'da, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol'da şoke eden bir olay yaşandı. Dilek Hanım narsist olduğunu iddia ettiği kocası Mustafa Arı'dan boşanmak için Esra Erol'un kapısını çaldı. Dilek Hanım severek evlendiği kocasının evlilikten sonra çok değiştiğini, kocasının geçmişini bildiği halde sürekli kendisini geçmişiyle vurduğunu belirtti. İddiaların odağındaki koca canlı yayına gelirken aile ile ilgili Esra Erol programına ihbarlar geldi. İhbarlar arasında gelen görüntüde çiftin 1 yaşındaki çocuklarının eline alkol verdiği anlar akıllara durgunluk verdi. Esra Erol'da yayını ihbar kabul edildi. Emniyet güçleri harekete geçti. Anne ve baba canlı yayında gözaltına alınırken ekipler 1 yaşındaki bebeği ise teslim aldı. İşte o anlar....