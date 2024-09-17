17 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Esra Erol'da anne babaya şok gözaltı! 1 yaşındaki bebeğin eline alkol verdiler

Esra Erol'da anne babaya şok gözaltı! 1 yaşındaki bebeğin eline alkol verdiler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.09.2024 22:10
ATV'nin reytingleri altüst eden programlarından Esra Erol'da, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Esra Erol'da şoke eden bir olay yaşandı. Dilek Hanım narsist olduğunu iddia ettiği kocası Mustafa Arı'dan boşanmak için Esra Erol'un kapısını çaldı. Dilek Hanım severek evlendiği kocasının evlilikten sonra çok değiştiğini, kocasının geçmişini bildiği halde sürekli kendisini geçmişiyle vurduğunu belirtti. İddiaların odağındaki koca canlı yayına gelirken aile ile ilgili Esra Erol programına ihbarlar geldi. İhbarlar arasında gelen görüntüde çiftin 1 yaşındaki çocuklarının eline alkol verdiği anlar akıllara durgunluk verdi. Esra Erol'da yayını ihbar kabul edildi. Emniyet güçleri harekete geçti. Anne ve baba canlı yayında gözaltına alınırken ekipler 1 yaşındaki bebeği ise teslim aldı. İşte o anlar....
Esra Erol’da anne babaya şok gözaltı!
Esra Erol'da anne babaya şok gözaltı!
Annemizi abimiz öldürmüş olabilir
"Annemizi abimiz öldürmüş olabilir"
Esra Erol’da stüdyo karıştı!
Esra Erol'da stüdyo karıştı!
Bakan Uraloğlu’ndan İnstagram açıklaması!
Bakan Uraloğlu'ndan İnstagram açıklaması!
Renkli yarışmacı kırdı geçirdi | Oktay Kaynarca gülme krizine girdi
Renkli yarışmacı kırdı geçirdi | Oktay Kaynarca gülme krizine girdi
Esra Erol’da 25 yıllık sır perdesi! Stüdyoda gergin anlar...
Esra Erol'da 25 yıllık sır perdesi! Stüdyoda gergin anlar...
Kim Milyoner Olmak İster bu akşam 20.00’de ATV’de
Kim Milyoner Olmak İster bu akşam 20.00'de ATV'de
Müge Anlı 11 yıldır aranan kayıp kardeşi buldu!
Müge Anlı 11 yıldır aranan kayıp kardeşi buldu!
Narin’i kimler, neden öldürdü?
Narin'i kimler, neden öldürdü?
atv’nin dizisi Karadut’tan yeni tanıtım!
atv'nin dizisi Karadut'tan yeni tanıtım!
Kim Milyoner Olmak İster’de şok anlar!
Kim Milyoner Olmak İster'de şok anlar!
Milyoner yeni sezona yeni sunucusuyla başlıyor
Milyoner yeni sezona yeni sunucusuyla başlıyor
Daha Fazla Video Göster