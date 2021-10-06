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Bölgenin en güçlü tekfurları Osman Bey’e karşı ittifak yaptı!

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Giriş: 06.10.2021 23:01
‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen üçüncü sezonunun açılış bölümünde Osman Bey’in yeni düşmanları Harmankaya Tekfuru Kosses (Serhat Kılıç) ve Bilecik Tekfuru Rogatus (Yıldıray Şahinler) ilk kez seyirci karşısına çıktı. Kadroya katılan usta oyuncular Serhat Kılıç ve Yıldıray Şahinler, performansları ile izleyiciden tam not aldı.
Bölgenin en güçlü tekfurları Osman Bey’e karşı ittifak yaptı!
Bölgenin en güçlü tekfurları Osman Bey’e karşı ittifak yaptı!
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