04 Eylül 2022, Pazar
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atv’den çok konuşulacak tanıtım filmi | İzleyin atv‘de bizi!
Yeni sezonda fenomen programlarıyla seyircileri ekranlara kilitleyen ATV, yeni dizileri ve birbirinden sürükleyici hikayeleriyle geri dönmek için gün sayıyor! İşte bu sezon reyting rekorları kıracak diziler için kısa bir derleme hazırlandı. İşte ATV’nin göz kamaştıran yeni sezon tanıtımı…