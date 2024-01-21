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Yerli ve milli keskin nişancı tüfekleri

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Giriş: 21.01.2024 14:53
Güncelleme:21.01.2024 14:53
Hassas görevlerin güçlü silahları. Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından üretilen yerli ve milli ürünler Mehmetçiğin gücüne güç katıyor. Bu silahlar geliştirilme faaliyetleri kapsamında sürekli yenilenen üst versiyonlarıyla sınıfının en iyileri olma özelliğini taşıyor. İşte Türkiye'nin milli keskin nişancı tüfekleri.
Yerli ve milli keskin nişancı tüfekleri
Yerli ve milli keskin nişancı tüfekleri
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