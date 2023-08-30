30 Ağustos 2023, Çarşamba
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Yapay zeka bizi korkutmalı mı? Robot Sophıa’nın şaşırtıcı özellikleri
Yapay zeka üzerine yapılan çalışmalar giderek insan zekasına yaklaşan programlar, günümüzde hiç olmadığı kadar ilerlemiş durumda. Son günlerde ise gelişmiş yapay zeka özelliklerine sahip olan "Robot Sophia" oldukça dikkat çekiyor. Peki yapay zeka konusundaki gelişmeler bizleri korkutmalı mı? Yoksa artık robotlarla yaşamaya alışmalı mıyız?