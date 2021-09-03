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Whatsapp'a ağır para cezası! KVKK 1 milyon 950 bin TL idari para cezası kesti

A Haber
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Giriş: 03.09.2021 18:53
Güncelleme:03.09.2021 18:57
Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) WhatsApp'a kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı için 1 milyon 950 bin TL idari para cezası kesti.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) WhatsApp'a kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirleri almadığı için 1 milyon 950 bin TL idari para cezası kesti.

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