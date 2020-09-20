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Üniversite öğrencilerinde heyecan verici 2020 Teknofest hazırlığı | Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden insanlık yararına 2 proje
Teknofest 2020'ye sayılı günler kala öğrencilerin hazırladıkları birbirinden başarılı projeler, yarışmada boy gösterecek. Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Teknofest'te insanlık yararına teknoloji dalında 2 projeyle yarışacak. İşte hasta çocuklara sanal park ve skolyoz hastaları için özel korse projeleri...