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Üniversite öğrencilerinde heyecan verici 2020 Teknofest hazırlığı | Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden insanlık yararına 2 proje

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Giriş: 20.09.2020 18:46
Güncelleme:20.09.2020 18:53
Teknofest 2020'ye sayılı günler kala öğrencilerin hazırladıkları birbirinden başarılı projeler, yarışmada boy gösterecek. Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Teknofest'te insanlık yararına teknoloji dalında 2 projeyle yarışacak. İşte hasta çocuklara sanal park ve skolyoz hastaları için özel korse projeleri...
Üniversite öğrencilerinde Teknofest hazırlığı
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